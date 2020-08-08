زوجة ميسي تتفاعل مع تغريدة سمعان حول انفجار لبنان (صورة)

إسبانيا – تفاعلت أنتونيلا روكوزو، زوجة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مع تغريدة لصديقتها اللبنانية، دانيلا سمعان، زوجة لاعب موناكو الفرنسي، الإسباني، سيسك فابريغاس.

ونشرت سمعان عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، صورة لمنطقة مرفأ بيروت بعد تدميرها بالكامل على خلفية الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية مؤخرا، لتطالب بتحقيق العدالة في تلك الواقعة التي حولت بيروت لمدينة منكوبة بالكامل، حيث كتبت سمعان باللغتين العربية والإنجليزية: “نريد العدالة لبيروت”.

وعلقت أنتونيلا على التغريدة بنشر رموز (إيموجيات) دالة على دعمها لمنشور صديقتها اللبنانية.

وترتبط أنتونيلا بعلاقة جيدة مع سمعان، بحكم العلاقة القديمة والوطيدة، التي تجمع بين ميسي وفابريغاس، اللذين تزاملا في أكاديمية نادي برشلونة قبل أن يجتمعا في وقت لاحق في الفريق الأول للنادي الكتالوني.

المصدر: وكالات