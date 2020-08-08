ألمانيا – وصف وزير البيئة الألماني السابق، عضو البرلمان من “تحالف 90 الخضر”، يورغن تريتين، تهديد مجلس الشيوخ الأمريكي بفرض عقوبات على ميناء ألماني بسبب السيل الشمالي “إعلان حرب اقتصادية”.

وقال تريتين في تصريح لوكالة ADPK إن “التدخل (الأمريكي) في سيادة ألمانيا والاتحاد الأوروبي وصل إلى مستوى غير مسبوق من العدوانية، ولا ينبغي أن يمر دون رد”.

وأضاف أن الشركات المشاركة في مشروع “السيل الشمالي-2” بحاجة إلى “الحماية من أساليب واشنطن”.

ويأتي هذا التصريح ردا على خطاب وجهه ثلاثة أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي، طالبوا فيه المسؤول عن الميناء في مدينة ساسنيتز الألمانية، بوقف العمل لدعم بناء المشروع الروسي “السيل الشمالي-2″، وإلا فإن الميناء مهدد بالعقوبات الأمريكية، التي ستؤدي إلى “تدميره المالي”.

و”السيل الشمالي-2″ هو مشروع لمد أنبوب الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

المصدر: نوفوستي