إسبانيا – كشف المدافع اليوناني، كوستاس مانولاس، عن الطريقة التي يجب على زملائه في نادي نابولي، اتباعها عندما يواجهون برشلونة، اليوم السبت، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال مانولاس في تصريحات صحفية عشية المباراة الهامة والمصيرية: “يجب علينا إيقاف ميسي كفريق، دون الخوف من موهبته، في رأيي إنه الأفضل في العالم بسبب جودته وذكائه”.

وأضاف مدافع نادي روما السابق: “قابلت توتي (أسطورة نادي روما)، وحفزني، وقال لي: هيا يا مانولاس قم بذلك مجددا (فز على برشلونة)”.

وأكمل صاحب الـ29 عاما: “ستكون كل الضغوط عليهم (برشلونة). آمل أن يتعافى إنسيني (قائد نابولي)، إنه لاعب مهم بالنسبة لنا، وأنا بخير، الآلام التي كنت أشعر بها في ضلعي قد زالت”.

وكان مانولاس، كسب شهرة جارفة في موسم 2017/2018، بعد أن أحرز هدفا حاسما وقاتلا في شباك برشلونة، عندما كان لاعبا في صفوف روما، حيث تسبب ذاك الهدف في خروج “البارسا”، بطريقة دراماتيكية من الدور ربع النهائي لدوري الأبطال.

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة يكفيه التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة في مباراة اليوم، لتجاوز عقبة ضيفه نابولي، وذلك بعدما تعادل الفريقان ذهابا على أرض نابولي بهدف لمثله.

المصدر: football24.ua