ليبيا – حذرت ” القوة المشتركة” التابعة للوفاق بقيادة الفيتوري غريبيل كل الأفراد والأحزاب السياسية من تحريض الليبيين على الخروج في مظاهرات ضد المجلس الرئاسي أو قادة ” بركان الغضب ” .

وتوعدت القوة ، في بيان لها كل من يفكر في الخروج بالضرب بيد من حديد على كل من يحرض على التظاهر معربة عن تفاجئها من دعوات التظاهر في ظل حالة النفير ورفع درجة الاستعداد منذ أبريل 2019 .

وقالت القوة ” الحرب مازالت قائمة في الجنوب وسرت والجفرة و هناك من يريد إرباك المشهد السياسي، ويتم من خلاله التأثير على المجلس الرئاسي لغرض أجندات سياسية ومصالح حزبية وشخصية على حساب دماء الشهداء والجرحى وأفراد بركان الغضب ” .

وتوعدت القوة من اعتبرتهم مخالفين، قائلة: “من منطلق المحافظة على الأمن والاستقرار الذي هو من واجبات القوة المشتركة، نحذر كل من تسول له نفسه من أفراد وأحزاب سياسية وسياسيين من العبث بالسلم الأهلي والمسار السياسي الذي توافق عليه الليبيون”.

واختتمت: “سوف نضرب بيد من حديد كل من يحاول الإعداد والتحريض على مظاهرات مشبوهة والبلاد في حالة نفير عام، وكل من يحاول المس بقادة غرفة بركان الغضب والمجلس الرئاسي وكل من يحاول العودة بنا إلى الوراء بعد أن أفشل الأبطال العدوان والمخطط الاستبدادي من قبل قوة الشر والعدوان داخليًا وخارجيًا”.

المرصد – متابعات