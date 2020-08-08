ليبيا – أعرب رئيس لجنة الدفاع والأمن القوميّ في مجلس النواب طلال الميهوب عن ترحيب لجنة الدفاع والأمن القوميّ متمثلة بأعضائها بالاتفاقيّة المصريّة اليونانيّة، كما باركت من قَبلُ الاتفاقيّة السابقة ما بين الجانب الإيطاليّ واليونانيّ.

الميهوب أكّد خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الحدث” تابعته صحيفة المرصد على مباركتهم لكلّ ما يقع تحت ظلّ القانون الدوليّ.

ونوّه إلى أنّ الاتفاقيّة المصريّة اليونانيّة قطعت الطريق أمام أردوغان وأذنابه في طرابلس، من أجل مدّ التاريخ العثمانيّ في حوض المتوسط وشمال أفريقيا، مشيرًا إلى أن الوثيقة الموقّعه بين أردوغان والسراج مصيرها الذهاب لسلة المهملات ومزبلة التاريخ.

وأضاف: “بالنسبة لتحرّكات اللجنة، طالبنا في بيان سابق بضرورة أن تكون ليبيا حاضرة في تسليم حدودها مع الدول المعنيّة بحوض المتوسط ما عدا تركيا، للمحافظة على سيادة حدودنا من الغزو التركي. بالتأكيد تركيا لن تكون موافقة على ما حدث و لكن القانون الدوليّ يجب أن يطبق، والاتفاقية الموقّعة في مطلع الثمانينات تحدّد قانون أعالي البحار، وهذا شأن تركيا الخاص توافق أم لا ،وعليها الاسراع وإخراج مرتزقتها وقواتها من غرب البلاد؛ لأن الوضع الدوليّ يعي خطورة التمدّد الدولي في حوض المتوسط وشمال أفريقيا”.