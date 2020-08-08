وبعد أن سجل السعر الفوري للذهب مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2072.50 دولار للأوقية (الأونصة)، كان بحلول الساعة 18:46 بتوقيت غرينتش منخفضا 1.4 بالمئة إلى 2033.89 دولار، وزاد 3 بالمئة منذ بداية الأسبوع، فيما ستصبح مكاسبه الأسبوعية التاسعة على التوالي.

وجرت تسوية عقود الذهب الأميركية الآجلة بانخفاض 2 بالمئة لتسجل 2028 دولارا للأوقية.

وانتعش الدولار من قاع عامين بعد بيانات أظهرت أن الوظائف الأميركية غير الزراعية زادت 1.763 مليون في يوليو مقابل زيادة قياسية عند 4.971 مليون في يونيو وبسبب تجدد التوتر الأميركي الصيني.

ومما زاد الضغط على الذهب، تعثر حزمة مساعدات أميركية جديدة مرتبطة بفيروس كورونا.

وربح المعدن النفيس 34 بالمئة هذا العام في ظل تصاعد حالات الإصابة بكوفيد-19، وهو ما أضر بالاقتصادات العالمية ودفع إلى إجراءات تحفيز غير مسبوقة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزت الفضة 3 بالمئة إلى 28.07 دولار للأوقية، وذلك بعد أن بلغت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ فبراير 2013 عند 29.84 دولار، ومنذ بداية الأسبوع، زادت 15.5 بالمئة.

وتراجع البلاتين 4.1 بالمئة إلى 957.36 دولار، في حين نزل البلاديوم 2.9 بالمئة إلى 2156.97 دولار.