السفارة الأمريكيّة لدى ليبيا أوضحت بحسب المكتب الاعلامي التابع لها أنّ المشاورات تأتي للدفع باتجاه اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة لإيجاد حلّ منزوع السلاح في سرت والجفرة، وإعادة فتح قطاع النفط الليبي بشفافية كاملة.

وفي مناقشات منفصلة مع مستشار الأمن القومي الليبي تاج الدين الرزاقي ورئيس لجنة الشؤون الخارجيّة بمجلس النواب يوسف العقوري، أكّد مدير مجلس الأمن القومي الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسفير الامريكي نورلاند على الحاجة إلى عمليّة تقودها ليبيا لاستعادة سيادة البلاد وإخراج الأجانب منها.

كما أكّدت السفارة على مواصلة الولايات المتحدة انخراطها بشكل نشط مع مجموعة من القادة الليبيين المستعدين لرفض التدخل الأجنبي الضارّ، وخفض التصعيد والعمل معًا من أجل حلٍّ سلمي يعود بالنفع على جميع الليبيين.