الرياض – تراجعت أرباح شركة ارامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، بنسبة 50.5 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي، إلى 87.1 مليار ريال (23.2 مليار دولار).

وحسب إفصاح للشركة على موقع البورصة المحلية، الأحد، كانت “أرامكو السعودية” سجلت أرباحا قيمتها 175.9 مليار ريال (46.9 مليار دولار) في الفترة المناظرة من 2019.

وأرجعت الشركة سبب تراجع الأرباح، إلى انخفاض الأسعار وخسائر إعادة تقييم المخزون، وتدني هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات على صافي الدخل خلال 2020.

وشهد النصف الأول من العام الجاري تفشي فيروس “كورونا” الذي أثر بدوره على أسعار العديد من أسعار السلع والخدمات ومنها النفط.

وسجلت أسعار النفط أسوأ أداء فصلي في تاريخها خلال الربع الأول، بسبب تدهور الطلب على الخام بفعل “كورونا” التي أدت لشبه توقف لحركة الانتاج عالميا.

وهبطت أرباح الشركة في الربع الثاني بنسبة بنسبة 73.4 بالمئة، إلى 24.6 مليار ريال (5.6 مليارات دولار).

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر: “نرى أن أسواق الطاقة تشهد انتعاشا جزئيا بالتزامن مع بدء مختلف الدول حول العالم في اتخاذ خطوات لتخفيف القيود وإعادة إنعاش اقتصاداتها”.

وأضاف في بيان اليوم: “عازمون على الخروج من هذه الجائجة أكثر قوة، وسنخطو بخطوات واسعة في رحلتنا الاستراتيجية طويلة المدى من خلال الاستثمارات المستمرة في أعمالنا، حيث سجل قطاع التنقيب والإنتاج أحد أقل معدلات كثافة الانبعاثات الكربونية في العالم”.

الأناضول