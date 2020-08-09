العراق – أعلن مكتب رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، امس تفاصيل زيارة الأخير المرتقبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي: “يبدأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأسبوع المقبل، زيارة رسمية الى الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد حكومي بناءً على دعوة رسمية”.

وأضاف، أن “الكاظمي سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في العشرين من الشهر الجاري”.

وأشار إلى ان “الزيارة ستشمل بحث ملفات العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتعاون المشترك في مجالات الأمن والطاقة والصحة والاقتصاد والاستثمار، وسبل تعزيزها، بالإضافة الى ملف التصدي لجائحة كورونا، والتعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين”.

المصدر: RT