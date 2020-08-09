ليبيا – أجرى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند خلال اليومين الماضيين اتصالًا هاتفيًا مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، للحصول على إحاطة حول الجهود الرامية للتوصّل إلى صيغة نهائيّة لحلّ ليبي من شأنه تعزيز وقف دائم لإطلاق النار، وزيادة الشفافيّة في المؤسسات الاقتصادية، ودفع العملية السياسيّة برعاية الأمم المتحدة.

السفير الأمريكي أشاد وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للسفارة بقيادة السراج، بينما تتنادى الأطراف الليبية المسؤولة وتوحّد جهودها للدفاع عن سيادة ليبيا ولتنفيذ حلٍّ منزوع السلاح في وسط ليبيا، وتمكين المؤسسة الوطنيّة للنفط من استئناف عملها الحيوي نيابة عن جميع الليبيين.

وتشاور السفير نورلاند عبر الهاتف مع وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا حول الجهود المبذولة لبناء الثقة بين الأطراف بما من شأنه أن يؤدي إلى حلٍّ ليبي شامل في سرت والجفرة.

وأكّد على أنّ السفارة ستظل منخرطة بنشاط مع جميع الأطراف الليبيّة التي ترفض التدخل الأجنبيّ، وتسعى إلى الاجتماع في حوار سلمي بما في ذلك حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب.