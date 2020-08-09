مصر – أفادت وزارة الصحة المصرية، أمس إنها سجلت 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 21 حالة وفاة.

وأعلنت الوزارة عن خروج 1119 متعافيا من “كوفيد-19” من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 51672 حالة حتى اليوم.

وذكر خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم السبت، هو 95314 حالة من ضمنهم 51672 حالة تم شفاؤها، و4992 حالة وفاة.

وصرح مجاهد بأنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وكانت الصحة المصرية قد أعلنت يوم الجمعة عن تسجيل 141 إصابة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة.

المصدر: RT