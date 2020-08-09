الكويت – كشف مصدر مطلع عن قيام موظف مدني يعمل في مطار الشيخ سعد العبدالله في الكويت، بتهريب وافدين من الجنسية السورية متورطين بقضايا مالية وقروض كبيرة، إلى خارج البلاد.

وقال المصدر لصحيفة “الراي” الكويتية، إن الموظف الذي تم ضبطه، ساعد سوريين أحدهما يحمل جوازا كنديا على الهروب بالرغم من صدور أحكام قضائية بحقهما بالسجن وإصدار أمر بمنعهما من السفر، وقام بتهريبهما دون توثيق حركة الخروج بالحاسب الآلي.

وأوضح المصدر أنه تم العثور على بطاقات السفر الخاصة بالمطلوبين لدى الموظف بعد أن تم ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية.

المصدر: الراي الكويتية