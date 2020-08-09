ليبيا – كشف عضو اللجنة الاستشاريّة الطبيّة في طبرق أحمد الفزاني تفاصيل الوضع الوبائيّ في طبرق، حيث سجلت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا من أصل 13 عيّنة رصدت، كما بلغ مجموع الحالات 59 حالة منها 6 حالات وفاة و8 حالات شفاء.

الفزاني قال خلال في تصريح أذيع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد: إنّ الحالات النشطة في المدينة بلغت 45 حالة منها حالتان يستخدم لعلاجها جهاز التنفس الصناعي، منوهًا إلى أنّ حالات الاشتباه ارتفعت خلال الأيام الماضية، وشهد قسم العزل في المركز الطبيّ دخول حالات كثيرة.

وأوضح أنّ الحالات المصابة التي تعاني من أعراض بسيطة كحرارة واحتقان بالحلق، يتمُّ حجرُها منزليًّا، أما الحالات المتوسطة للخطيرة فيتم إدخالها غرف العزل وسحب العينات منها، مجددًا تأكيده على أنَّ عدد حالات الاشتباه في المدينة أكثر بكثير من المخالطين.

كما أكّد على أنّ المسؤوليّة تقع على عاتق الجميع، والمسألة تحتاج لتطبيق الإجراءات الاحترازيّة كالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمّامات وتجنّب التجمّعات.