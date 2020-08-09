اليمن – أفاد مراسل RT في اليمن، امس إن الاشتباكات تجددت بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في جبهة الطرية بمحافظة أبين جنوب شرقي البلاد.

وأضاف مراسلنا أن المعارك بدأت بتبادل للقصف المدفعي قبل أن تتبعها اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة.

وأشار إلى أن الاشتباكات تجددت إثر محاولة اختراق لمواقع قوات المجلس من قبل القوات الحكومية، مؤكدا أن المواجهات لا تزال مستمرة.

وتزامن التصعيد مع قصف متبادل بالمدفعية بين الطرفين منذ ليل الجمعة، كما يأتي بعد أسابيع قليلة من إعلان السعودية إعادة تفعيل العمل باتفاق الرياض، الموقع منذ نوفمبر 2019.

يذكر أن السعودية قد أعلنت أواخر يوليو عن آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وقدمت آلية لتنفيذ الاتفاق عبر نقاط تنفيذية تضمنت:

استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 يونيو 2020.

إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن.

تكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما.

خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

إصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في عدن والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته.

المصدر: RT