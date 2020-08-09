أبوظبي – تباينت إغلاقات الأسواق الخليجية، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، انتظارا لمحفزات إيجابية تدفعها على الصعود بعد الانتهاء من عطلة عيد الأضحى.

وعادت اليوم بورصة مسقط للتداول بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، ليكتمل عقد البورصات الخليجية.

وارتفعت بورصة مسقط بنسبة 0.54 بالمئة إلى 3587.35 نقطة، مع ارتفاع أسهم عمان والإمارات القابضة 7.9 بالمئة، والخليجية لخدمات استثمار قابضة 7.4 بالمئة، ومسقط للتمويل 6.3 بالمئة.

وصعد مؤشر السوق الأول في الكويت بنسبة 0.51 بالمئة إلى 5511.89 نقطة، ومؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.06 بالمئة، ومؤشر السوق العام 0.39 بالمئة.

وارتفعت بورصة السعودية بنسبة 0.40 بالمئة إلى 7530.31 نقطة، مع ارتفاع أسهم أرامكو السعودية 0.3 بالمئة رغم تراجع أرباحها 50.5 بالمئة في النصف الأول، نتيجة تراجع أسعار النفط بفعل “كورونا”.

وزادت بورصة البحرين بنسبة 0.32 بالمئة إلى 1292.91 نقطة، مع صعود أسهم البنك الأهلي المتحد 1 بالمئة، وشركة ألمنيوم البحرين 0.9 بالمئة، وبنك البحرين والكويت 0.65 بالمئة.

على الجانب الآخر، تراجعت بورصة قطر بنسبة 0.14 بالمئة إلى 9398.90 نقطة، مع نزول أسهم المستثمرين 2.8 بالمئة، والبنك الأهلي 2.3 بالمئة، وبنك قطر الوطني 0.5 بالمئة.

وفي الإمارات، نزل مؤشر سوق العاصمة أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.64 بالمئة إلى 4331.49 نقطة، ومؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.66 بالمئة إلى 2093.63 نقطة.

الأناضول