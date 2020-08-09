إسبانيا – أوضح الرئيس السابق لنادي ريال مدريد، رامون كالديرون، إن النادي الملكي ربما يعير جناحه الويلزي المخضرم، غاريث بيل، ويتحمل جزءا من راتبه، من أجل تخفيف حدة الخلافات بين النادي واللاعب.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” عن كالديرون قوله: “أمر محزن للغاية. من المؤسف رؤية لاعب مثل بيل في المدرجات.. مهاراته ومواهبه لا تزال موجودة. لا يزال لاعبا جيدا يمكنه الأداء على مستوى كبير في صفوف أي فريق”.

وأضاف الرئيس السابق للنادي الملكي: “أعتقد أنه سيتعين عليهم (مسؤولي ريال مدريد) التوصل إلى حل لمشكلة بيل من أجل مصلحة الطرفين. إن لم يكن يريد تخفيض راتبه، وهو أمر يمكن تفهمه، فعليهم البحث عن سبيل آخر”.

وأردف كالديرون قائلا: “المدرب لا يعتمد عليه. وإذا كان زين الدين زيدان (مدرب ريال مدريد)، سيستمر مع الريال، وهو أمر مؤكد حسب اعتقادي، فلابد لبيل البحث عن مخرج. لن أندهش إذا أعير إلى فريق آخر وتحمل النادي جزءا من راتبه”.

ولم يشارك بيل (31 عاما)، الذي يتقاضى 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، في معظم مباريات ريال مدريد في مراحل حسم لقب الدوري الإسباني، ولم يكن وجوده بارزا خلال الاحتفال باللقب أيضا، كما رفض خوض مباراة الفريق الملكي ضد مانشستر سيتي (1-2)، يوم الجمعة الماضي، في دوري أبطال أوروبا.

المصدر: رويترز