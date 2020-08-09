روسيا – قللت الطبيبة الروسية المتخصصة في علم الفيروسات يفغينيا تاراسوفا من احتمالات تفشي حمى مع متلازمة قلة الصفيحات خارج الصين حيث رصدت حالات إصابة بها مؤخرا.

وقالت الطيبية في حديث صحفي أمس السبت: “لا أرجح انتشار فيروس SFTS (المسبب للحمى)، لأن بؤر الإصابة محصورة داخل بلد واحد”، موضحة أن إجراءات الحجر الصحي القائمة واستمرار إغلاق الحدود يجعل احتمال انتقال العدوى إلى الأراضي الروسية ضئيلا للغاية.

وذكرت هيئة حماية المستهلك الروسية في وقت سابق، أنه لم يتم تسجيل أي حالة للحمى الشديد مع متلازمة قلة الصفيحات في روسيا.

يذكر أن نحو 60 شخصا أصيبوا بالمرض وتوفي 7 منهم في الصين جراء إصابتهم بفيروس SFTS، الذي ينتقل عن طريق القراد، ويمكن أن ينتقل من إنسان إلى آخر عن طريق الدم أو المخاط، ويسبب حمى نزفية فيروسية.

المصدر: “نوفوستي”