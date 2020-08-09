ليبيا – رحّبت لجنة الشؤون الخارجيّة في مجلس النواب بفرض وازرة الخزانة الامريكية عقوبات مالية على شبكة من مهربي الوقود والمخدرات في ليبيا.

لجنة الخارجيّة النيابيّة أكّدت في بيان لها على ضرورة مكافحة التهريب بجميع أنواعه، باعتباره أحد وسائل تمويل المجموعات المسلّحة والإرهابيّة ويساهم في عدم الاستقرار واستمرار الصراع في ليبيا، ويتسبب في إهدار الموارد الاقتصادية للبلاد وحرمان الشعب الليبي منها.

وأعربت عن ترحيبها بجميع الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الاقتصادية ومحاسبة المتورطين فيها، مؤكدةً حرص البرلمان على الالتزام بالقرارات الدوليّة بالخصوص.