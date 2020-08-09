ليبيا – توقّع عضو اللجنة العلمية في المركز الوطني لمكافحة الأمراض إبراهيم الدغيس ارتفاعًا في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، منوهًا إلى ضرورة الاستعداد للأسوأ.

دغيس قال وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسيّة: إنّ الوضع الوبائيّ يدعو للقلق، وإنّ الوضع بحاجة للتضامن من جميع مؤسسات الدولة والمواطنين، وعلى الكلّ المساهمة في مجابهة هذا الوباء.

وطالب بضرورة دعم جهود فرق الرصد التي تأتي في المقدمة وكذلك المختبرات المرجعية المعتمدة، لافتًا إلى أنّه إذا تمكنت فرق الرصد والمختبرات من العمل بأداء عالٍ وبإمكانيات عالية يمكن احتواء الوباء بشكل سريع.