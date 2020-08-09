ليبيا – كشف مستشفى صبراتة التعليميّ عن إصابة أحد الأطباء الأجانب في المستشفى بفيروس كورونا، بعد إجراء الكشف والتحليل الخاصّ بالفيروس.

مستشفى صبراتة أوضح في بيان له بحسب المكتب الإعلامي التابع له أنّ الطبيب في إجازة من العمل منذ أكثر من أسبوعين، ويعمل في القطاع الخاصّ أيضًا ولم يُحدّد مصدر العدوى بعد.

وأشار المستشفى إلى أنّ فريق الرصد والتقصّي قام بأخذ عيّنات للمخالطين للطبيب من زملائه، وسيتمُّ أخذ عيناتٍ أخرى من أماكن تواجد هذا الطبيب داخل وخارج نطاق المستشفى.

وأكّد المستشفى على أنّه يتمّ العمل على تعقيم دوريٍّ لبعض الأقسام في المستشفى احترازيًا، مطالبًا الحالات المخالطة للطبيب سواء في القطاع العامّ أو الخاصّ بالتوجه لفريق الرصد والتقصّي لأخذ عينات.

كما نوّه إلى أنّ العمل مستمرّ لكلّ الأقسام باستثناء الأقسام التى يتمّ تعقيمها وهي قسم الباطنة والعناية، مشيرًا إلى أنّ الأقسام الإيوائية تعمل بشكل طبيعيّ بمافي ذلك أقسام الطوارئ للأطفال والجراحة والعظام والمسالك مع التعقيم الدوري.