ووجهت الوزيرة عددا من النصائح التي ينبغي اتباعها خلال فترة الترقب والحذر الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أكدت على تجنب التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، على ألا تقل مسافة التباعد عن 1 متر، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها والتخلص الآمن منها

كما أشارت إلى عدم المصافحة باليد مع ضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية أو فركها بالكحول مع الإبقاء على منع تجمع أعداد كبيرة من المواطنين في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية وغيرها.

وقد حث بيان صحفي للصحة المصرية الأفراد البالغين من العمر 60 عاما أو أكثر أو أي شخص يعاني من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وأمراض الرئة المزمنة، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية وأمراض الكلى المزمنة، والسيدات الحوامل، على ضرورة تجنب التجمعات حيث إنهم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، والتوجه إلى أقرب مستشفى في حال الشعور بأي أعراض مرضية.

وأشار بيان الصحة إلى خطورة تناول الأدوية دون استشارة الطبيب خاصة أدوية الفيتامينات وأدوية رفع المناعة مع التأكيد على أهمية اتباع نظام غذائي صحي لتقوية الجهاز المناعي الحرص على تناول الفواكه والخضار والأسماك كمصدر هام للأوميغا وشرب مياه كافية في اليوم للمحافظة على رطوبة الجسم، مع الابتعاد عن تناول اللحوم المصنعة والوجبات السريعة والاهتمام بممارسة الرياضة باستمرار لرفع مناعة الجسم.