ليبيا – استقبل وزير الشؤون الخارجيّة والتعاون الموريتانيّ في حكومة تصريف الأعمال إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمس السبت في مكتبه السفير موسى الطرابلسي القائم بالأعمال في سفارة ليبيا لدى موريتانيا.

اللقاء تطرّق بحسب وكالة “الأنباء الموريتانية” إلى العلاقات الأخويّة العميقة بين البلدين وإلى سبل ضمان وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها واستقرارها.

وفي هذا السياق، أكّد الوزير على أنّه لا سبيل إلى ذلك دون الوقف الشامل والفوريّ لإطلاق النار والانخراط في حلّ سياسيّ على أساس المرجعيات الدوليّة بما فيها اتفاقيّة الصخيرات ومؤتمر برلين.

كما أبدى قلق بلاده الشديد من استمرار التدخّل الأجنبي في ليبيا، مؤكّدا أنّ الحل السياسيّ وحده هو الكفيل بوضع حدٍّ نهائي للوجود الأجنبيّ والأطماع الجيوسياسيّة والاقتصاديّة الخارجيّة.

ولد الشيخ أحمد أشار إلى أنّ كل هذه الاعتبارات تجعل لدى الحكومة المعترف بها دوليًّا مسؤولية قصوى تفرض عليها القبول بوقف إطلاق النار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم إطالة أمد الأزمة وما تشكله من تهديد للجوار العربي المباشر ولاستقرار وأمن هذا البلد الشقيق.