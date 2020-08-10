إسبانيا – كشف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم الاثنين في بيان رسمي، هوية الثنائي المصاب بفيروس كورونا المستجد في صفوفه، وهما اللاعبان الأرجنتيني أنخل كوريا والكرواتي سيمي فرساليكو.

وأضاف بيان فريق العاصمة الإسبانية، أن كوريا وفرساليكو لم تظهر عليهما أعراض، ويعزلان نفسيهما حاليا في منزليهما، بقرار من السلطات الطبية، فيما سيتم مراقبتهما من قبل الأطباء وفقا للبروتوكول الصحي.

وكان أتلتيكو قد كشف أمس الأحد في بيان على موقعه الرسمي إصابة شخصين في النادي بفيروس “كوفيد-19” من دون الكشف عن هويتيهما وما إذا كانا من اللاعبين أو الجهاز الفني أو موظفين.

وأوضح البيان أن أتلتيكو مدريد سيعود للتدريبات، مساء اليوم الاثنين، على أن يسافر 21 لاعبا من الفريق الأول، بالإضافة لـ4 من أكاديمية النادي، إلى العاصمة البرتغالية لشبونة غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة لايبزيغ الألماني الخميس المقبل، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات