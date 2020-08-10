لبنان – هزت بيروت في اليو الثاني مظاهرات شعبية واسعة النطاق على خلفية الانفجار المدمر في مرفئها، اقتحمت حشود من المحتجين الغاضبين امس مزيدا من مقرات الوزارات في عاصمة لبنان.

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية دخول متظاهرين إلى مقري وزارتي الأشغال والمهجرين في منطقة ستاركو، وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا من داخل الوزارتين.

كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن مجموعات من المحتجين تقتحم حاليا مكاتب وزارة الإسكان والنقل.

ويأتي ذلك بعد يوم من تعرض مقرات وزارات الخارجية والاقتصاد والتجارة والبيئة والطاقة والمياه ومبنى جمعية المصارف للاقتحام من قبل المحتجين.

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية بتواصل الاشتباكات العنيفة بين قوى الأمن والمحتجين في محيط مقر مجلس النواب وسط بيروت.

وذكرت قناة LBCI أن المتظاهرين فتحوا ثغرة في الجدار الحديدي الذي يؤدي الى ساحة النجمة، مؤكدة أن قوى الأمن استخدمت القنابل المسيلة للدموع بكثافة ضد المحتجين.

وذكرت القناة أن عناصر الأمن استخدموا الرصاص المطاطي بشكل كثيف ضد المحتجين وسط العاصمة، لكن قوى الأمن الداخلي نفت صحة هذه الأخبار على صفحتها في “تويتر”.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تؤكد اندلاع حريق في محيط مقر مجلس النواب، مع استخدام قوى الأمن أشعة الليزر والغاز المسيل للدموع بحق المتظاهرين.

المصدر: وكالات