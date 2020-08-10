روسيا – ارتفعت حيازات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي خلال يوليو الماضي بنحو 23 مليار دولار، وسط توقعات بأن تتخطى الاحتياطيات في شهر أغسطس الجاري مستوى قياسيا سابقا بلغته في 2008.

ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي فقد بلغت احتياطيات البلاد الأجنبية في 1 أغسطس الجاري 591.753 مليار دولار، مقابل 568.872 مليار دولار في 1 يوليو الماضي.

ويعني ذلك أن الاحتياطيات زادت خلال الشهر الماضي بنحو 22.88 مليار دولار. ومستوى الاحتياطيات عند 591.753 مليار دولار يعد الأعلى في 12 عاما.

وتشير البيانات إلى أن الاحتياطيات الروسية الأجنبية صعدت خلال أسبوع واحد (24 – 31 يوليو 2020) بواقع 9.1 مليار دولار.

وعلق البنك المركزي الروسي على ذلك قائلا، إن ارتفاع الاحتياطيات كان مدفوعا بـ”إعادة التقييم الإيجابية” للاحتياطيات وارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

وبلغت احتياطيات روسيا الدولية مستوى الذروة في أغسطس 2008، حينها سجلت 598.1 مليار دولار، لكنها بعد ذلك تراجعت، وخاصة خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 – 2009.

ويتوقع محللون وخبراء أن تصل احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي والذهب بحلول نهاية أغسطس الجاري إلى 600 مليار دولار، لتسجل بذلك أعلى مستوى لها في التاريخ.

المصدر: RT