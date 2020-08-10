ليبيا – قال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الألمانيّة كريستوفر برغر إنّ برلين تعرب عن اهتمامها الشديد بالحوار مع موسكو بشأن الحدّ من التسلح.

برغر أشار في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين وفقًا لوكالة “سبوتنيك” إلى أنّه من المهمّ بالنسبة لهم عدم كسر خيط الحوار مع موسكو في الأوقات الصعبة وتحديدًا في العلاقات الثنائيّة.

وأضاف: “هناك مواضيع على جدول الأعمال الدوليّ منها الصراع في شرق أوكرانيا، والصراع في ليبيا، والقضايا المُلحّة للحدّ من التسلّح، التي نعرب عن اهتمامنا المتزايد بالبقاء فيها في حوار مع روسيا، ونتوقّع من روسيا تأثيرًا بنّاءً على العالم”.

يشار إلى أنّ وزارة الخارجيّة الألمانيّة أعلنت في وقت سابق عن زيارة عمل لرئيس الدائرة هيكوماس إلى روسيا في 11 أغسطس، حيث سيزور موسكو وسان بطرسبورغ ويعقد محادثات مع نظيره الروسيّ سيرغي لافروف.