لبنان – أصدر الجيش اللبناني امس بيانا علق فيه على تقارير زعمت العثور على أنفاق تابعة لأحد التنظيمات اللبنانية تحت مكان الانفجار المدمر الذي هز الثلاثاء الماضي مرفأ العاصمة بيروت.

وذكر الجيش اللبناني في البيان المنشور على صفحته في “فيسبوك” أن قيادته “تهم أن تنفي نفيا قاطعا” صحة هذه المزاعم التي تداولها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت قيادة الجيش اللبناني أن الإهراءات في مرفأ بيروت تضم مبنى تحت الأرض لإدارتها حيث يتم الوصول إلى غرفة عمليات الإهراءات عبر نفق يمتد من المدخل الشرقي للإهراءات باتجاه الغرب.

وأكد البيان أن موظفين يتناوبون على مدار الساعة على العمل في غرفة العمليات التي تحتوي على أنظمة تشغيل المصاعد داخل الإهراءات وآلية سحب الحبوب من البواخر.

وجددت قيادة الجيش دعوتها لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى “عدم الانسياق وراء الشائعات والانجرار وراء معلومات غير صحيحة والعودة إلى المعنيين لأي استفسار”.

المصدر: RT