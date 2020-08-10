الصين – أعلنت الصين، اليوم الاثنين، عن تسجيل إصابة 49 شخصا بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة.

وقالت هيئة الصحة الصينية، إنه قد تم الإبلاغ عن 49 حالة إصابة بفيروس كورونا، مقارنة بـ 23 حالة في اليوم السابق.

وأفادت الهيئة في بيان، بأن 35 من الإصابات الجديدة حالات وافدة، مشيرة إلى أنه لا توجد وفيات جديدة.

كما أبلغت الصين عن 31 مريضا جديدا بدون أعراض، مقارنة بـ 11 في اليوم السابق.

وقالت إنه اعتبارا من 9 أغسطس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي للصين 84668 حالة.

أما حصيلة وفيات فيروس كورونا في الصين فقد ظلت دون تغيير عند 4634.

المصدر: رويترز