اليمن – أفاد مراسل RT في اليمن، أمس إن مواجهات ضارية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة دارت بين الحوثيين والقوات المشتركة التابعة للحكومة اليمنية بمحافظة الضالع وسط اليمن.

وأضاف مراسلنا أن الاشتباكات وقعت تحديدا في مواقع الحرة قروض قطاع حبيل يحيى.

وذكر “المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي” في صفحته على “فيسبوك” أن القوات المشتركة تخوض في هذه الأثناء مواجهات وصفها بـ”الضارية” بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وأوضح المركز أن الحوثيين حاولوا تنفيذ عمليات تسلل تم التعامل معهم حسب قواعد الاشتباك، مؤكدا المواجهات ما زالت مستمرة حتى اللحظة.

المصدر: RT