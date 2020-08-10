بعد انفجار بيروت.. إعلان مهم من دمشق بشأن مواد متفجرة في الموانئ السورية

بعد انفجار بيروت.. إعلان مهم من دمشق بشأن مواد متفجرة في الموانئ السورية

سوريا – أعلنت وزارة النقل السورية خلو الموانئ السورية من أي مواد قابلة للانفجار، بعد جولات ميدانية في الموانئ للتأكد من سلامتها، عقب حادث انفجار مرفأ بيروت، الذي خلّف آلاف القتلى والجرحى.

وأكدت الوزارة في بيانها عدم وجود أي مواد قابلة للانفجار في الموانئ السورية، وعدم وجود على الإطلاق لدى الجمارك أي متروكات جمركية في المرافئ، قابلة للانفجار.

ولفت البيان إلى أنه ومنذ اللحظات الأولى لكارثة انفجار بيروت قامت الجهات المعنية بجولات ميدانية والتأكد من سلامة المواد المخزنة ومطابقتها للمدونة الدولية للمواد الخطرة.

ودعا البيان المواطنين إلى عدم الإنجرار وراء الإشاعات التي تتداولها بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: وكالات