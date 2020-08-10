بوريل قال في بيان وفقًا لما نقلته ” euronews”: إنّ التعبئة البحريّة الأخيرة في شرق المتوسّط تبعث على القلق الشديد، معتبرًا أنّها ستؤدي إلى زيادة الخلاف وانعدام الثقة تجاه الأزمة التي تفجرت بعد توقيع السراج اتفاقًا لا أساس له مع تركيا .

واعتبر المسؤول الأوروبيّ أنّ الحدود البحريّة يجب أن ترسم عبر الحوار والمفاوضات، وليس عبر التحرّكات الأحاديّة وتعبئة القوّات البحريّة.

وأكّد أنّه يجب حلّ الخلافات وفق القانون الدولي، مشدّدًا على أنّ الاتحاد الأوروبي ملتزم بالمساهمة في حلّ الخلافات والتباينات في هذه المنطقة ذات الأهميّة الأمنيّة الحيويّة.

كما خلص إلى أنّ المسار الحالي لن يخدم مصالح الاتحاد الأوروبي أو تركيا، مضيفًا “علينا العمل معًا من أجل أمن المتوسط”.

المرصد – متابعات