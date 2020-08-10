تعليق راغب علامة على موقف مصر من تفجير بيروت

تعليق راغب علامة على موقف مصر من تفجير بيروت

لبنان – قدم الفنان اللبناني، راغب علامة، الشكر إلى مصر، حكومة وشعبا، لوقوفها بجانب وطنه لبنان عقب تفجير مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف.

وقال علامة، في تصريحات لبرنامج “مع منى الشاذلي” على قناة “CBC”، إن “مصر طوال عمرها هي الأم الحنون والأخ الكبير والحضن الكبير للدول العربية”، مضيفا: “لساننا يعجز عن شكر مصر”.

وأعرب الفنان عن اعتقاده بأن تفجير بيروت تسبب به “المسؤولون الفاسدون الموجودون على أرض لبنان، الذين يريدون تحطيم مستقبل الشباب”، مشددا على أن “الانفجار ما هو إلا عمل إرهابي”.

وقدمت الإعلامية منى الشاذلي حلقة خاصة عن كارثة تفجير مرفأ بيروت، حيث استضافت عبر “سكايب” عددا من نجوم ومشاهير لبنان للحديث عن ساعات الرعب والفزع التي مرت عليهم وما زالوا يعيشون فيها في أعقاب تفجير بيروت.

المصدر: وكالات