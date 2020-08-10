الأرجنتين – توصل نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، امس لاتفاق نهائي مع نجمه كارلوس تيفيز، لتمديد عقد الأخير لموسم إضافي.

ونشر النادي عبر حسابه تغريدة، أكد فيها بقاء تيفيز مع الفريق الموسم المقبل، مرفقًا إياها بجملة كُتب فيها “كارليتوس من بوكا، وهو لن يغادر البوكا”.

وسجّل تيفيز 9 أهداف في الموسم الماضي مع البوكا، وكان صاحب هدف الفوز في الجولة الأخيرة على جيمناسيا لابلاتا، والذي قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الأرجنتيني، بفارق نقطة واحدة فقط عن غريمه ريفر بلايت.

وبدأ تيفيز مشواره الكروي مع بوكا جونيورز، قبل أن ينتقل للعب في أوروبا مع فرق وست هام، ومانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي الإنجليزية، ويوفنتوس الإيطالي، كما لعب موسمًا مع نادي شنغهاي شينوا الصيني قبل عودته إلى ناديه الأم العام الماضي.

الأناضول