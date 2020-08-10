رئيس “أرامكو”: ماضون نحو رفع طاقة إنتاج النفط إلى 13 مليون برميل يوميا

رئيس “أرامكو”: ماضون نحو رفع طاقة إنتاج النفط إلى 13 مليون برميل يوميا

السعودية – أكد الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو”، أمين الناصر، اليوم الاثنين، إن الشركة ماضية نحو رفع طاقتها من إنتاج النفط إلى 13 مليون برميل يوميا.

وتوقع الرئيس التنفيذي لـ”أرامكو” نمو الطلب المحلي (السعودي) على الوقود في أغسطس الجاري.

كذلك توقع الناصر أن يكون الطلب العالمي على النفط أفضل بحلول نهاية العام الجاري.

وعن خطط الإنفاق، قال المسؤول في “أرامكو” إن خطتنا للإنفاق الرأسمالي في 2021 ستكون أقل بكثير من الهدف السابق، عند ما بين 40 مليار و45 مليار دولار”.

وتوقع الرئيس التنفيذي لـ”أرامكو” نمو الطلب المحلي (السعودي) على الوقود في أغسطس الجاري.

كذلك توقع الناصر أن يكون الطلب العالمي على النفط أفضل بحلول نهاية العام الجاري.

المصدر: “رويترز”