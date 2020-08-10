إنجلترا – وضع البرازيلي ويليان حدًا لمسيرته مع نادي تشيلسي وأعلن رسميًا، امس رحيله عن النادي الإنجليزي بعد سبع سنوات قضاها داخل أسوار ستامفورد بريدج.

وجاء هذا الإعلان عقب انتهاء العقد الذي يربط ويليان مع تشيلسي، ورفض اللاعب لفكرة التجديد، ما يجعل الباب مفتوحًا أمام الأندية الراغبة بالتعاقد مع الجناح البرازيلي بشكل مجاني.

وذكرت بعض التقارير الصادرة من إنجلترا، أن ويليان أنهى محادثاته مع آرسنال، واتفق على البنود الشخصية استعدادًا للتوقيع على عقد مدته 3 مواسم مع “الغنرز”.

وخاض ويليان مع تشيلسي 339 مباراة، سجل خلالها 63 هدفًا وصنع 62، وتمكن مع الفريق من الفوز بخمسة ألقاب.

الأناضول