السعودية – يقترب النجم السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي السعودي، من كسر رقم ناصر الشمراني، الهداف التاريخي في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وسجل عمر السومة هدفين في مرمى الاتحاد ليمنح فريقه 3 نقاط مهمة من مباراة ديربي جدة التي انتهت 2-1 الأحد، بالجولة الـ24 من الدوري السعودي.

بهذا يقف السومة بعيدا بـ7 أهداف لمعادلة رقم الهداف التاريخي للدوري السعودي ناصر الشمراني، نجم الوحدة والهلال والشباب والاتحاد السابق، برصيد 126 هدفا منذ بداية الاحتراف في موسم 2008-2009.

فيما يحتل السومة نجم الأهلي مركز الوصافة على لائحة هدافي الدوري السعودي للمحترفين منذ 2008 بعد تسجيله 119 هدفا.

وشارك عمر السومة في 20 مباراة هذا الموسم بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين وسجل 16 هدفا، ولا تزال أمامه الفرصة لزيادة عدد أهدافه خلال الجولات الست المتبقية.

المصدر: “وكالات”