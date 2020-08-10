غزة – قصف سلاح الجو الإسرائيلي في ساعات متأخرة من يوم امس موقعا تابعا لحركة “حماس” في قطاع غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أن طائرة حربية تابعة له استهدفت موقع رصد لـ”حماس” في شمال غزة، بدعوى الرد على إطلاق بالونات حارقة عبر حدود القطاع في وقت سابق من اليوم.

وأكدت قناة “الأقصى” الفلسطينية قصف الطيران الإسرائيلي نقطة رصد تابعة لـ”حماس” شمالي بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

من جانبها، ذكرت وكالة “معا” الفلسطينية أن الموقع المستهدف يقع في بلدة بيت لاهيا، مشيرة إلى أن الهجوم ألحق أضرارا مادية في المكان دون ورود تقارير عن إصابات بشرية.

المصدر: RT + وكالات