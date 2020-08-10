ليبيا – انتقدت كتيبة ” الحركة – 36 “ التابعة مباشرة لآمر لواء الصمود صلاح بادي تعطل الجبهة في شرق مصراتة والجفرة مشيرة إلى أن الشمس والرمال والقذورات تأكل المقاتلين يوميًا دون نتيجة .

وقالت الكتيبة عبر صفحتها الرسمية في منشور تابعته المرصد أن أكثر هؤلاء الشباب تركوا اعمالهم ومشاغلهم وأبنائهم خلفهم دون كهرباء أو ماء ولا سيولة , مع تفشي فيروس كورونا الذي يعاني الليبيين ” اوسخ ظروفه ” وفقًا للكتيبة .

وأضافت : ” يريدونكم أن تملوا وتعودوا وتتركوها لهم للمساومة بها كيف ما أرادوا ” ولم توضح الكتيبة لمن كانت توجه خطابها وتابعت ” صحيح أنتم منفردين ولكن نتركها لكم ومن الضروري ان نسيطر على الوضع ” .

ودعت الكتيبة المقاتلين للتكاتف وعدم التفريط في الجبهة لأن المتضرر الاكبر منها وفق قولها ستكون مصراتة وختمت : ” اعتمدوا على انفسكم بعد الله لا علي أحد آخر مع احترامنا لبعض الاخوة الذين جاؤوا فزعة بشكل شخصي من المناطق والمدن الاخرى ” .

المرصد – متابعات