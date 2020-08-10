إسبانيا – أعلن أتلتيكو مدريد، إصابة فردين في صفوفه بفيروس كورونا، بعد اختبار الكشف عن الفيروس الذي أجراه اللاعبون وجميع أعضاء الفريق الأول، السبت الماضي.

وقال النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أمس إنه تم على الفور “إبلاغ السلطات الصحية في إسبانيا والبرتغال، وكلا من الاتحاد الأوروبي الـ”يويفا”، والإسباني، والبرتغالي، لكرة القدم، والمجلس الأعلى للرياضة، بالحالتين الإيجابيتين”.

وأضاف البيان: “كما تم تفعيل بروتوكول العمل المتفق عليه والخاص بهذه الحالات، والذي يتطلب إجراء اختبارات جديدة للفريق الأول وأعضاء البعثة المتجهة إلى لشبونة، وللمتواصلين بشكل مباشر مع الحالات الإيجابية، ويقتضي وجود تغيير في مواعيد التدريبات، وفي ترتيبات الرحلة والإقامة في العاصمة البرتغالية”.

وأكمل البيان: “كما يدعو النادي إلى أقصى درجات الاحترام لهوية الحالتين الإيجابيتين”.

ويستعد أتلتيكو لخوض مواجهة هامة ضد لايبزيغ الألماني، يوم الخميس المقبل، في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وستقام المواجهة على ملعب “جوزيه ألفالادي” في لشبونة البرتغالية.

المصدر: وكالات