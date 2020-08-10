سوريا – نعى اتحاد كرة السلة السوري، المدرب، راتب الشيخ نجيب، الملقب بـ”شيخ المدربين”، الذي خدم 50 عاما في مجال تدريب كرة السلة، بعد أن وافته المنية، الأحد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ويعد شيخ نجيب أحد أبرز المدربين السوريين على المستويين العربي والآسيوي، وارتبط اسمه بالعديد من الأندية السورية المعروفة، كالوحدة والاتحاد والكرامة، قبل أن يواصل مسيرته نحو الاحتراف خارجيا، خاصة في الدوري الإماراتي، من خلال تدريبه فرق الإمارات والجزيرة والنصر، وكان أخرها الوصل عام 2015.

كما ضمت مسيرته، تدريب المنتخبات السورية، إذ درب منتخب الرجال والشباب، ووصل مع منتخب شباب سورية إلى كأس العالم في كندا عام 1991.

وقد نعى الفنان السوري، قيس الشيخ نجيب، عمه راتب، ونشر عبر حسابه الرسمي على “تويتر” صورة لعمه، وعلق عليها: “ببالغ الحزن والأسى ننعي لكم شيخ المدربين السوريين لكرة السلة راتب شيخ نجيب”.

وأضاف قيس: “الله يرحمك يا عم ويسكنك فسيح جناته، سلملي على بابا وعلى كل الحبايب، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ويواصل فيروس “كوفيد-19” تفشيه في الوسط الرياضي السوري، مع إعلان العديد من الأندية إصابة عدد كبير من كوادرها الفنية والإدارية، كما أصيب عدد من لاعبي المنتخب السوري بكرة القدم بالفيروس وخضعوا للحجر الصحي منذ عدة أيام.

المصدر: RT