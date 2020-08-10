ليبيا – أعلن نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف أنّ الغرب يحاول الاستيلاء على موارد النفط في ليبيا وفنزويلا وسط وباء كورونا.

فينيديكتوف وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسيّة اليوم الإثنين قال: “نحن نرى هذا بالفعل على مثال ليبيا أو فنزويلا نفسها، التي يحاول الغرب الاستيلاء على مواردها النفطية دون حتى إخفاء هذا”.

وأشار إلى أنه على خلفية الوباء تندلع صراعات جديدة ومجمدة وتناقضات إقليميّة ولا يوجد سبب للاعتقاد بأنّ التوتر الدوليّ سيهدأ بعد ذلك بل على العكس من ذلك سيكون اللاعبون النظاميون أكثر نشاطًا في مجال السياسة الخارجيّة ويسعون لتحقيق مواقف مواتية لأنفسهم.

المرصد – متابعات