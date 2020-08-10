مرشحة رئاسية أمريكية تؤجل تجمعا انتخابيا بعد هجوم من قبل خفاش!

مرشحة رئاسية أمريكية تؤجل تجمعا انتخابيا بعد هجوم من قبل خفاش!

الولايات المتحدة – اضطرت المرشحة عن الحزب الليبرتاري الأمريكي في انتخابات الرئاسة القادمة، جو جورغينسين، إلى تأجيل تجمع انتخابي مقرر، بسبب تعرضها لهجوم من قبل خفاش.

وأكدت جورغينسين، البروفيسورة في جامعة كليمنسون بولاية كارولاينا الجنوبية، على حسابها في “تويتر” أمس السبت أنها لن تستطيع حضور التجمع الانتخابي الذي كان من المقرر تنظيمه صباح اليوم، لأنها ستخضع في هذا الوقت للتطعيم ضد السعار، بعد أن عضها خفاش في بداية جولتها الانتخابية الحالية.

ولم تقدم المرشحة مزيدا من التفاصيل حول الحادث.

وتداول مؤيدو جورغينسين صورا وفيديوهات سخرية مختلفة في “تويتر” أعادت المرشحة نشر بعضها على حسابها الشخصي، وهي ترجح أن جورغينسين تحولت نتيجة للحادث إلى شخصية خيالية تدعو “السيدة الخفاشة” على غرار الرجل الخفاش “باتمان”.

المصدر: RT