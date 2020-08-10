العراق – كشف برنامج “صوت الملاعب”، عن نصيحة وجهها النجم البرازيلي السابق، روبرتو كارلوس، لمهاجم المنتخب العراقي، مهند علي، الشهير بـ”ميمي”.

واستضاف البرنامج، الوسيط العراقي، وليد اللامي، الذي قال: “خلال مفاوضات نادي باشاك شهير التركي لضم مهند علي، عندما كان في نادي الشرطة العراقي، تحدث روبرتو كارلوس مع ميمي بشكل شخصي”.

وأضاف أن “كارلوس نصح ميمي باللعب في الدوري التركي لموسم واحد فقط، وبعدها سيطلب من مواطنه رونالدو (مالك نادي بلد الوليد) جلبه إلى نادي بلد الوليد في الدوري الإسباني”.

وتابع اللامي: “للأسف المفاوضات لم يكتب لها النجاح، لأن إدارة نادي الشرطة لم ترد على اتصالات النادي التركي، لتتعثر الصفقة في نهاية المطاف، وينتقل ميمي الى نادي الدحيل القطري”.

المصدر: RT