من مايسترو إلى ميستر.. كل ما تريد معرفته عن مدرب يوفنتوس الجديد

من مايسترو إلى ميستر.. كل ما تريد معرفته عن مدرب يوفنتوس الجديد

إيطاليا – أعلن نادي يوفنتوس، أمس تعيين نجمه السابق أندريا بيرلو، مدربا جديدا لفريقه الأول، بعد ساعات من إقالة ماوريتسيو ساري، إثر إقصاء الفريق من ثمن نهائي دوري أبطال اوروبا.

وذكر يوفنتوس أن “بيرلو وقع عقدا اليوم (أمس السبت) لمدة عامين، حتى 30 يونيو 2022”.

مسيرة “المايسترو” بيرلو كلاعب

بدأ بيرلو (41 عاما) مسيرته الكروية في نادي بريشيا عام 1995، انتقل بعدها إلى إنتر ميلان (1998)، الذي أعاره إلى كل من ريجينا، وبريشيا، لينتقل بعد ذلك إلى الجار ميلان، حيث أمضى عشرة أعوام (2001-2011)، فاز خلالها بالدوري الإيطالي مرتين، وكأس إيطاليا وكأس السوبر المحلية مرة واحدة، وبدوري أبطال أوروبا مرتين، وكأس السوبر الأوروبية ومونديال الأندية في مناسبة واحدة.

وانضم بعدها اللاعب الملقب بـ”المايسترو” لأناقة طريقة لعبه، إلى يوفنتوس (2011-2015)، حيث فاز بلقب “سيري أ” أربع مرات متتالية، واختتم مسيرته كلاعب في نيويورك سيتي الأمريكي (2015-2017).

وعلى صعيد المنتخب الوطني الإيطالي، خاض بيرلو 116 مباراة دولية، سجل خلالها 13 هدفا، وكان عنصرا حاسما في فوز بلاده بلقب كأس العالم 2006 في ألمانيا.

“ميستر” بيرلو المدرب

لا يملك بيرلو خبرة تدريبية كبيرة، ففقد عين قبل عشرة أيام فقط، مدربا لفريق يوفنتوس تحت 23 عاما المشارك في بطولة الدرجة الثالثة.

بيرلو صديق المخضرمين

بعد تعيينه على رأس الإدارة الفنية للفريق الأول لنادي يوفنتوس، سيلتقي بيرلو ببعض زملائه السابقين، خصوصا الحارس المخضرم جيجي بوفوني (42 عاما).

كما سيشرف على أفضل لاعب في العالم خمس مرات، البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم ليوفنتوس من ريال مدريد الإسباني، قبل موسمين مقابل 100 مليون يورو.

المصدر: وكالات