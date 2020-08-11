فيينا – واصلت أسعار النفط الخام صعودها للأسبوع الثاني على التوالي، مع توقعات بإعلان الولايات المتحدة عن حزم إنقاذ ثانية خلال الشهر الجاري، لمواجهة التبعات السلبية لفيروس كورونا على اقتصادها.

وتأثر الطلب على الخام سلبا خلال الشهور الماضية، بارتباك الأسواق العالمية بما فيها السوق الأمريكية، المصنفة كأكبر منتج للنفط الخام بمتوسط 13 برميل يوميا، وأكبر مستهلك بمتوسط 18 مليونا في الظروف الطبيعية.

وبحلول الساعة (09:22 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر/ تشرين أول بنسبة 0.93 بالمئة أو 45 سنتا إلى 45.47 دولارا للبرميل.

كذلك، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر/ أيلول بنسبة 1.12 بالمئة أو 47 سنتا إلى 42.41 دولارا للبرميل.

وفي حال تمرير حزمة التحفيز الجديدة، أن تدفع مؤشرات الاقتصاد المحلي إلى الصعود مع تحسن الطلب على الاستهلاك والإنتاج، في بلد يسجل 5.2 ملايين إصابة بينها 166 ألف حالة وفاة.

الأناضول