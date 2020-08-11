إخراج الرئيس ترامب من مؤتمر صحفي بعد إطلاق نار

إخراج الرئيس ترامب من مؤتمر صحفي بعد إطلاق نار

واشنطن – قطع الرئيس الأمريكي مؤتمرا صحفيا يعقده في البيت الأبيض وخرج من القاعة بعد سماع إطلاق نار على شخص خارج أسوار مكتبه.

واوعزت الخدمة السرية بالبيت الأبيض أخرج الرئيس دونالد ترامب من قاعة المؤتمر صحفي، دون شرح الأسباب.

فيما دنا رجل حراسة من الرئيس الأمريكي وأخبره بالحادث ، فخرج الرئيس من القاعة مع بقاء الصحفيين، ومن ثم عاد ليكمل المؤتمر الصحفي.

وقال ترامب بعد لحظات من عودته إلى المنصة: “كان هناك إطلاق نار خارج البيت الأبيض، ويبدو أنه تحت السيطرة بشكل جيد للغاية”، مشيرا إلى أنه لا يعلم بقية التفاصيل.

وصرح الرئيس الأمريكي بأنه تم نقل شخص مصاب للمستشفى، أصيب برصاص الخدمة السرية أو أجهزة إنفاذ القانون، مبينا أنه “يدرك أن المشتبه به مسلح”.

وأوضح ترامب أنه يشعر في الأمان بالبيت الأبيض في ظل وجود الخدمة السرية، قائلا إنه نقل إلى المكتب البيضاوي بعد الواقعة.

المصدر : وكالات