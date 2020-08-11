إسرائيل – أعلنت إسرائيل الليلة الماضية إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري مع غزة، ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أكثر من 30 حريقا نشب في أنحاء المناطق الحدودية جراء بالونات محملة بعبوات حارقة أطلقت من غزة. وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان: “معبر كرم أبو سالم سيُغلق أمام مرور جميع البضائع، باستثناء المعدات الإنسانية الأساسية والوقود”.

وبحسب مراسلنا، أعلنت إسرائيل وقف ادخال مواد البناء لغزة اعتبار من صباح اليوم الثلاثاء، ردا على إطلاق البالونات الحارقة، وقامت بإغلاق معبر كرم أبو سالم في إطار الضغط على غزة وتضييق الخناق وتشديد الحصار.

ومعبر كرم أبو سالم واحد من ثلاثة معابر حدودية رئيسية إلى غزة مع إسرائيل ومصر، لكن معظم البضائع تمر منه يوميا.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن الإغلاق أثر بشكل خاص على مواد البناء.

بدوره قال المتحدث باسم حماس، عبد اللطيف القانوع: “من حق شعبنا أن يعيش بحياة عزيزة وكريمة على أرضه ويناضل من أجل رفع الحصار الظالم المفروض عليه منذ 14عاما.. كل وسائل الضغط والتهديد لم يعد لها أي جدوى أمام إرادة كسر الحصار”.

ويدير قطاع غزة حركة “حماس”، التي تصنفها إسرائيل والغرب “منظمة إرهابية”. وتفرض إسرائيل، بدعوى المخاوف الأمنية، سيطرة مشددة على حدود القطاع البرية والبحرية. كما تقيد مصر الحركة من غزة وإليها.

المصدر: وكالات