المغرب – أعلن نادي اتحاد طنجة المغربي لكرة القدم، إصابة 23 شخصًا من طاقم الفريق بفيروس كورونا المستجد، وذلك حسب ما أظهرته نتائج التحاليل التي أجريت على الفريق في ساعة متأخرة من ليلة أمس.

وجاء في بيان نشره اتحاد طنجة: “النادي، يبلغ بأسف شديد أن المسحة الطبية التي خضعت لها مكونات الفريق صباح أمس السبت، للكشف عن فيروس كورونا، جاءت 23 منها إيجابية”.

وأكد النادي إصابة 16 لاعبًا، وعضوين من الطاقم التقني، و3 أفراد من الطاقم الإداري، إضافة للمكلف بالأمتعة.

وأشار نادي اتحاد طنجة إلى أن إجراء التحاليل جاء بعد ظهور “أعراض على فئة كبيرة من أعضاء طاقم ولاعبي الفريق رغم الاحترازات الوقائية الكبيرة التي خضع لها النادي واحترامه التام للبروتوكول الصحي”.

جدير بالذكر، أن اتحاد طنجة أصبح مهددًا بالنزول إلى الدرجة الثانية، إذ يحتل الفريق حاليًا المركز ما قبل الأخير في ترتيب فرق الدوري المغربي، برصيد 15 نقطة، جمعها من 20 مباراة خاضها حتى الآن في البطولة.

وحتى مساء السبت، أعلن في المغرب عن 2007 إصابة بفيروس كورونا، بينها 480 وفاةً، و 22190 حالة شفاء.

الأناضول