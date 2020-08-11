ارتفاع الروبل والبورصة الروسية بعد الإعلان عن تسجيل أول لقاح روسي ضد كورونا في العالم

ارتفاع الروبل والبورصة الروسية بعد الإعلان عن تسجيل أول لقاح روسي ضد كورونا في العالم

روسيا – ارتفع سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو، اليوم، وسط حالة من التفائل في السوق الروسية بعد الإعلان عن تسجيل أول لقاح روسي ضد كورونا في العالم، كذلك صعد مؤشرا بورصة موسكو.

وبحلول الساعة 12:17 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 68 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 72.81 روبل.

فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 49 كوبيكا إلى 85.80 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

كذلك صعد مؤشرا البورصة الروسية بفعل حالة من التفائل بعد الإعلان عن تسجيل روسيا رسميا اليوم لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد، ويعد اللقاح الأول من نوعه في العالم.

وارتفع مؤشر الأسهم المقومة بالروبل بنسبة 1.04% إلى 2991.48 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الأسهم المقومة بالدولار بنسبة 2.11% إلى 1294.69 نقطة.

المصدر: RT