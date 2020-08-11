الجزائر – سجلت في الجزائر 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات، وتماثل 414 مصابا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسب ما أورد الناطق باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار.

وخلال موجز إعلامي يومي، أفاد فورار بأن إجمالي الحالات المؤكدة للإصابة بكورونا بلغ 35712، من بينها 498 حالة جديدة، وهو ما يمثل 1,1 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن مرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، بلغ 1312 حالة، أما عدد المتماثلين للشفاء فوصل إلى 24920، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي باسم اللجنة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية